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Разработка криптовалюты

Закажите разработку собственной криптовалюты на базе блокчейна BSCo с алгоритмом майнинга PoS, кошельками для WIndows, MacOS и Linux. Также в комплекте вы получите обозреватель блоков, веб-кошелек и веб-сайт. Добыча новых монет основана на технологии PoS 3.0, что обеспечит безопасность и стабильность вашей сети блокчейн вне зависимости от количества активных нод.